Будут ли закрыты какие-то торговые центры в регионе по результатам проверок

Как мы сообщали ранее, сегодня сотрудники ГУ МЧС по Ивановской области подвели предварительные итоги контрольных проверок торговых центров и мест с массовым скоплением людей в регионе. Всего было выявлено почти 2000 нарушений. Большинство из них можно быстро устранить. Впрочем, есть и нарушения капитального характера, их больше 70. Связаны они в основном с автоматической пожарной сигнализацией и путями эвакуации.
Журналисты спросили участников пресс-конференции, какие меры будут приниматься по результатам проверок, ответы представителей ГУ МЧС и прокуратуры смотрите на видео.