Осужден бывший главбух управления строительства и ЖКХ кохомской мэрии

Вынесен приговор 42-летнему жителю Кохмы, который похитил деньги у муниципального образования.

С сентября 2014 года по апрель 2015 года мужчина, исполняя обязанности главного бухгалтера Управления строительства и ЖКХ кохомской администрации, начислил себе компенсацию за неиспользованный отпуск, материальную помощь, иные выплаты, не имея на то законных оснований. Кроме того, в отсутствие листка временной нетрудоспособности незаконно начислил себе денежные средства в качестве оплаты за больничный лист. Всего таким образом главбух похитил 170 тысяч казенных рублей.

Впоследствии с июля 2016 года мужчина трудоустроился на должность главного бухгалтера ООО «Силуэт» и аналогичным способом обокрал эту фирму на 460 тысяч рублей. А похищенные средства использовал на погашение своей задолженности по алиментам.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал, ущерб, причиненный администрации Кохмы, возместил в полном объеме. «Силуэту» возместил 224 тысячи рублей.

В итоге, сообщает прокуратура Ивановской области, суд приговорил кохомчанина к 3,5 годам лишения свободы условно. Также он обязан погасить оставшуюся часть ущерба ООО «Силуэт» в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.