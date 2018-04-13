Ивановская область направит 5 молодых предпринимателей на ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с программой «Создавая экономику доверия» примет молодых предпринимателей с 24 мая по 26 мая.
Ивановская область в рамках программы «Ты-предприниматель» получила квоту на 5 мест. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо выслать заполненную анкету на почту molpred37@mail.ru в срок до 14 апреля.
ПМЭФ - уникальное событие в мире экономики и бизнеса. За прошедшие 20 лет Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Участников ждут уникальные возможности ПМЭФ:
- Эффективная платформа для бизнес-коммуникаций;
- Беседы, меняющие мир;
- Обмен опытом и ноу-хау;
- Продвижение в СМИ;
- Обширная культурная программа;
- Инвестиционный консалтинг и содействие развитию бизнес-проектов.
Отметим, что на текущий год для участников программы «Ты-предприниматель» в регионе запланировано большое число региональных, межрегиональных и федеральных мероприятий.
Все подробности можно узнать здесь.