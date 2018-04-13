Почти мистическая история, прямые платежи за коммуналку и самая дорогая приправа в мире

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Могут ли деньги вылечить от болезни? Почти мистическая история с криминальным уклоном.
- Кулинарные секреты. В процессе приготовления какого блюда используется самая дорогая в мире приправа? Возвращение рубрики Bon Appétit.
- Прямые платежи за коммуналку. Закон отнимает деньги у управляющих компаний. Кто будет бороться с неплательщиками и кому платить за ОДН?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.