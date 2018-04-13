Станислав Воскресенский стал политиком года

Вчера, 12 апреля, в ивановском Шереметев Парк-отеле состоялась церемония награждения победителей седьмой ежегодной премии «Блогер Года. Центр России».
В номинации «Политик года» победу одержал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Выступая перед собравшимися, глава региона предложил учредить еще одну номинацию в премии – «Лучший материал к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии».
Интересен факт, что практически сразу после выступления Станислава Воскресенского в зале отеля сработала пожарная сигнализация. Однако организатор и ведущий церемонии Михаил Шор всех успокоил, и никто эвакуироваться не стал. Позже участников мероприятия попросили не курить в туалете.
Победители седьмой ежегодной премии «Блогер Года. Центр России»:
Facebook Года Юлия Самсоненко https://www.facebook.com/profile.php?id=1339652269
Блогиня Года Мария Прохорова https://www.instagram.com/masyapro/
Видеоблог Года Дед Архимед https://www.youtube.com/channel/UCcO762BN2bx6tyw_VlsDagw
"ТыжМать Года" Любимова Анна https://www.instagram.com/anna_lyubimova_/
Бизнес-блог Года Гараж 13 https://www.instagram.com/garag_e_13
Микроблог Года Евгений Рехтер https://twitter.com/evgenyrekhter
Тематический Блог Года Ксения Кулемина-Заруцкая https://www.instagram.com/kseniazaruckaia.iv/
Голос гражданского общества Дмитрий Шелякин https://twitter.com/D_Shelyakin
Инстаграм-блог Года Жукова Анна https://www.instagram.com/rousse.ann/
Политик Года Станислав Воскресенский https://www.instagram.com/voskresenskiy_ss
Фитнес-блог Года Ирина Коверкова https://www.instagram.com/ira_kei
Вкусный Блог Года Вавилова Дарья https://www.instagram.com/vavilovadaria/
Блог Года Василий Никитинский Никитинский.ЖЖ.РФ
Открытие Года Пари Люмин https://vk.com/club151021746
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