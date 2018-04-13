В Ивановской области в детский сад на работу приняли мужчину с судимостью

На должность рабочего по комплексному обслуживанию здания с сентября 2017 года в один из детских садов Ивановского района был трудоустроен мужчина с судимостью. Он привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и в настоящее время отбывает наказание в виде ограничения свободы.
Данное нарушение требований закона было выявлено в ходе прокурорской проверки.
В настоящее время начальнику управления образования администрации Ивановского района внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.