Лента новостей

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С начала года 17 жителей региона приговорены к реальным срокам за повторное «пьяное» вождение

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В Иванове задержан молодой человек, похищавший автомагнитолы и номерные знаки

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В ИГХТУ впервые прошел конкурс чтецов среди иностранных студентов

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Ивановские коммунальщики готовятся к поливу улиц

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В Ивановской области обрушилась кирпичная кладка стены школы

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В Ивановской области открывается выставка работ, переосмысляющих Библию

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В ивановском МФЦ «Центральный» будут оказывать бесплатную юридическую помощь

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Горячий чай довел ивановца до уголовного дела

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В Иванове пройдет межрегиональный фестиваль боевых искусств

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Прокуратура нашла в Кохме опасные детские площадки

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В Фурманове запускается автобусный рейс специально для пассажиров «Ласточки»

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В Ивановской области в детский сад на работу приняли мужчину с судимостью

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В Родниках пожар уничтожил дом, гараж и два автомобиля

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 13 апреля

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Четыре пассажира пострадали в результате ДТП с общественным транспортом в Иванове

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Станислав Воскресенский стал политиком года

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Почти мистическая история, прямые платежи за коммуналку и самая дорогая приправа в мире

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Ивановская область направит 5 молодых предпринимателей на ПМЭФ-2018

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Осужден бывший главбух управления строительства и ЖКХ кохомской мэрии

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Иваново присоединится к «Тотальному диктанту»

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Будут ли закрыты какие-то торговые центры в регионе по результатам проверок

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В Ивановской области при проверках ТЦ выявлено почти 2 тысячи нарушений

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85-я эстафета на призы газеты «Рабочий край»: что будет нового

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Житель Юрьевца покалечил шваброй женщину за слухи о любовнице

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В Ивановской области продолжают выявлять дефекты в домах для переселенцев

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Ивановская мэрия требует привести в порядок фасады зданий ко Дню города

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В Иванове пройдет Первенство города по конному спорту

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В Ивановской области меняется график работы МРЭО ГИБДД

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Для мониторинга паводковой обстановки в регионе задействовано 9 гидрологических постов

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Творческие коллективы из Ивановской области примут участие в Пасхальном фестивале в Москве

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С начала года в регионе в ДТП погибли 7 человек

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Мэр Кинешмы проинспектировал ход подготовки города к туристическому сезону

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В Ивановской области состоится фестиваль колокольного звона

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Ивановцев познакомят с "русским логосом и авангардным словом"

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 12 апреля

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Ивановский Роскомнадзор хочет наказать главного редактора "Барса" 15-ю сутками ареста

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В УФСИН проверили мастерство служебных собак

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Житель Фурманова привлечен к ответственности за распространение в соцсети запрещенной аудиозаписи

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Лежневская школьница стала лауреатом межрегионального конкурса «Ученик года - 2018»

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Еще один многоквартирный дом в Иванове признан аварийным

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В облздраве пояснили причины высокой смертности в регионе

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Станислав Воскресенский на учениях спасателей в Холуе (видеоролик)

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Иваново присоединится к акции «Космос наш»

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В Иванове пройдет международный хореографический конкурс «Дебют»

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В Иванове в суд уходит резонансное дело об убийстве продавщицы «Бристоля»

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В Иванове пройдет областной форум «Мама – это здорово!»

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Химического производства в Холуе не будет

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Черные понедельник и вторник, неторговая функция торговых весов и последствия попойки на стройке

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В Ивановской области бомж нашел на свалке боеприпасы