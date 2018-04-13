Прокуратура нашла в Кохме опасные детские площадки

В ходе проверки выяснилось, что в парке «Берендеевка», расположенном в кохомском микрорайоне Жилзона, между домами № 4 и № 28/7 находится старая детская площадка, практически пришедшая в негодность. Турники, перекладины, лестницы, качели и карусели проржавели, стали шаткими и неустойчивыми. Пользоваться ими опасно.
Между тем, эти элементы игрового оборудования по-прежнему в свободном доступе, рядом - действующая детская площадка, и ребятишки легко могут забраться на опасные конструкции и получить травму.
Аналогичные проблемы выявлены в Кохме в отношении горок и качелей во дворе дома №14 по ул. Машиностроительная, а также во дворе дома №5 по ул. Заводской.
По факту выявленных нарушений Ивановской межрайонной прокуратурой внесены представления об устранении нарушений законодательства главе г. Кохмы, а также в адрес руководства организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.