В Ивановской области открывается выставка работ, переосмысляющих Библию

15 апреля в 13.00 в музее Д.А. Фурманова (г. Фурманов) состоится открытие персональной выставки члена Союза художников России Вячеслава Ершова «Между Временем и Вечностью».
Вячеслав Ершов родился в 1949 году в городе Архангельск. Окончил художественное училище в Бишкеке и с отличием Академию художеств имени И.Е. Репина в Ленинграде. О
В экспозицию выставки вошли работы, вдохновленные Библией, переосмысляя которую, художник пытается в собственной интерпретации донести до зрителя библейские образы.