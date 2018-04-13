В Ивановской области обрушилась кирпичная кладка стены школы

ЧП произошло 12 апреля в Вичуге. В средней общеобразовательной школе № 11 обрушилась часть кирпичной кладки стены – со стороны школьной столовой.
Сегодня, как сообщает вичугская администрация, представители специализированной организации провели «осмотр поврежденных участков здания с целью составления экспертного заключения о состоянии строительных конструкций. По предварительной оценке, угрозы дальнейшего разрушения здания нет».
В настоящее время строительная организация приступила к началу восстановительных работ.
Фото: vichuganews.ru, ВКонтакте