Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 14 апреля
14.00 - праздничный концерт, посвящённый 30-летию детской музыкальной школы № 7, в зале Ивановского музыкального училища (ул. Советская, д. 9). На торжественном вечере соберутся преподаватели, ученики, их родители, выпускники прошлых лет, почетные гости.
Программа юбилейного концерта порадует слушателей разнообразием репертуара, мастерством и искренностью исполнения. На одной из лучших сцен города выступят детские хоровые коллективы школы: «Рассвет» и «Весёлые нотки»; ансамбль скрипачей «Сюрприз» и лучшие солисты-инструменталисты, которые являются лауреатами конкурсов, фестивалей и олимпиад.
15.00 - в городском Центре культуры и отдыха (пр. Ленина, д. 114) состоится I открытый городской хоровой фестиваль, посвящённый Александру Михайловичу Жуковскому. На сцене ЦКиО своё мастерство продемонстрируют хоровые коллективы из Иванова, Кинешмы, Рыбинска, Владимира, Нижнего Новгорода. Каждый коллектив представит свою фестивальную программу.
Воскресенье, 15 апреля
12.00 – в спортивной школе № 9 (ул. Генерала Хлебникова, д. 32, корпус ВВ1) проходит XII открытый фестиваль по женской эстетической гимнастике «Россияночка».
15.00 - открытый конкурс-фестиваль детских балетмейстерских работ «ИдеЯ» в Ивановском областном координационно-методическом Центре культуры и творчества (ул. Карла Маркса, д. 62/107).