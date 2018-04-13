В ИГХТУ впервые прошел конкурс чтецов среди иностранных студентов

11 апреля в ивановском химико-технологическом университете впервые состоялся поэтический турнир для иностранных учащихся – конкурс чтецов «Слово проплывало в вышине», организованный кафедрой русского языка и приуроченный к 100-летию образования Ивановской губернии.
Участниками состязания стали 15 студентов из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Конго.
В итоге победителями стали:
1 место – Керимгулыев Керим за стихотворение «Жди меня» К. Симонова.
2 место – Хакбердиев Ыляс за стихотворение «Какое счастие: и ночь, и мы одни!..» А. Фета.
3 место – Давлатова Шодигул за стихотворение «На ситцах белоснежных россыпью…» Светланы Сон.Фото: ИГХТУ