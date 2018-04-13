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В Иванове задержан молодой человек, похищавший автомагнитолы и номерные знаки

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В Иванове задержан молодой человек, похищавший автомагнитолы и номерные знаки
13.04.2018, 15:10
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В Иванове сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Находившейся на маршруте патрулирования группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин незаконно проникает в автомобили, припаркованные у одного из домов на улице Минской областного центра.

Сотрудники Росгвардии получили ориентировку с приметами подозреваемого, а также данные автомобиля, на котором скрылся молодой человек, и выдвинулись на поиски. Через некоторое время на улице Попова во дворе дома №1 росгвардейцы обнаружили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, им оказался раннее неоднократно судимый 22-летний житель Ивановского района. В салоне его машины правоохранители обнаружили несколько автомагнитол, аккумуляторные батареи и номерные знаки.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полицейским.

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