В Иванове задержан молодой человек, похищавший автомагнитолы и номерные знаки

В Иванове сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей
Находившейся на маршруте патрулирования группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин незаконно проникает в автомобили, припаркованные у одного из домов на улице Минской областного центра.
Сотрудники Росгвардии получили ориентировку с приметами подозреваемого, а также данные автомобиля, на котором скрылся молодой человек, и выдвинулись на поиски. Через некоторое время на улице Попова во дворе дома №1 росгвардейцы обнаружили автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, им оказался раннее неоднократно судимый 22-летний житель Ивановского района. В салоне его машины правоохранители обнаружили несколько автомагнитол, аккумуляторные батареи и номерные знаки.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного полицейским.