С начала года 17 жителей региона приговорены к реальным срокам за повторное «пьяное» вождение

По данным регионального УМВД, с начала 2018 года в Ивановской области вынесено 89 судебных приговоров в отношении автомобилистов, повторно севших за руль транспортных средств в состоянии опьянения.

17 граждан по решению суда были приговорены к реальным срокам лишения свободы. В отношении 1 водителя применена штрафная санкция в размере 100 тысяч рублей. 65 осужденным судебными органами назначены обязательные работы. Кроме того, все правонарушители лишены водительских прав сроком до 3 лет.

«С целью снижения количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения в ближайшие дни на территории Ивановского региона пройдут массовые (сплошные) проверки и рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии. Так, в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобилистов в Комсомольском, Родниковском и Вичугском районах. В остальных муниципалитетах, а также в городе Иваново пройдут рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения», - говорится в сообщении полицейского ведомства региона.