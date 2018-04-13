Юный ивановский футболист вывел любимый клуб на матч Лиги Европы с «Арсеналом»

Юный игрок ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Максим Мартемьянов написал письмо в Федеральный центр подготовки спортивного резерва, в котором рассказал, что много лет увлечён и серьёзно занимается футболом. А также о том, что мечтает стать таким же успешным футболистом, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Александр Головин. Максим признался, что мечтает увидеть своих кумиров вживую и выйти вместе с ними на предматчевое построение.
Специалисты ФЦПСР совместно с клубом ЦСКА помогли этой мечте осуществиться. Вчера в матче Лиги Европы с английским «Арсеналом» Максим вывел на поле свою любимую команду ЦСКА, в частности, полузащитника Константина Кучаева.
Из письма Максима Мартемьянова, опубликованного на сайте ФЦПСР: