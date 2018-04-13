Врио губернатора Станислав Воскресенский посетил монастыри

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский с супругой на Пасхальной неделе посетили Свято-Николо-Шартомский монастырь и Успенский Дуниловский монастырь.

Станислав Воскресенский встретился с епископом Шуйским и Тейковским Матфеем и наместником Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря игуменом Филиппом.

Начиная с ХIV века Свято-Николо-Шартомский монастырь играл значительную роль в общественной жизни. В начале 20-х годов XX века монастырь был закрыт и только в 1990 году возвращен церкви. Монастырь активно занимается восстановлением приходов в близлежащих городах и селениях, некоторые храмы отстроены заново. На сегодня у монастыря более десятка подворий в Иванове, Шуе, Палехе, Юрьевце, других населенных пунктах. Большое внимание уделяется духовно-просветительской деятельности. Открыто несколько воскресных школ, создан детский православный приют в г. Иваново, организована издательско-полиграфическая деятельность, для прихожан организуются паломнические поездки по святым местам.

Монастырь в Дунилове, основанный во второй половине XVII века, после разрушения в 30-40-е годы ХХ века начал восстанавливаться в 1991 году. Здесь был учрежден женский монастырь в честь Успения Божией Матери, настоятельницей которого назначена монахиня Ольга (Соколова). Со временем в Покровском храме был устроен трехъярусный иконостас, написаны иконы, восстановлены фрески. Закончена реставрация Успенского храма: установлены кресты, сооружен пятиярусный иконостас, расписаны стены и своды, отреставрированы приделы. Вокруг монастыря построена каменная ограда с коваными решетками, отремонтирован и расширен келейный корпус, возведены хозяйственные постройки. В монастыре налажено подсобное хозяйство.

Успенский Дуниловский женский монастырь является учредителем православной женской гимназии. При монастыре действует воскресная школа, которую посещают дети из сел Дунилово и Горицы, а также приезжают из Шуи и Иванова.

Фото: Дмитрий Рыжаков