Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» открылся в Иванове премьерой «Левши»

XII Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» открылся сегодня, 13 апреля, премьерой спектакля «Левша» по повести Николая Лескова Ивановского областного театра кукол. С приветствием от депутатов регионального парламента к присутствующим обратилась председатель комитета по бюджету, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» Ирина Сидорина.

Реквизит для нового спектакля «Левша» приобретён в рамках реализации партийного проекта «Театры – детям» (сейчас – «Культура малой Родины»). В частности, основную часть кукол для постановки изготовил известный петербургский режиссер-кукольник, заслуженный деятель искусств РФ Николай Боровков. Ирина Сидорина уточнила, что участие в проекте позволило Ивановскому областному театру кукол обновить материально-техническую базу – установить прожекторы профильного света для сцены. Всего в рамках партийной инициативы в прошлом году учреждение получило порядка 1 млн рублей.

Нынешний фестиваль продлится до 17 апреля. Он посвящён 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и является своеобразным подарком жителям области. Всего на «Муравейник» в этом году было подано более 60 заявок, в результате конкурсного отбора ивановцы увидят 19 лучших спектаклей. Свои постановки зрителям представят театры кукол из Израиля, Беларуси, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Владимира, Иванова, Костромы, Курска, Оренбурга, Тулы, Перми, Рыбинска, Рязани, Южно-Сахалинска, Ярославля. На «Муравейнике» будет демонстрироваться до пяти спектаклей ежедневно на трёх разных площадках областного центра: театр кукол, драматический театр и государственная филармония. В рамках фестиваля традиционно пройдёт творческая лаборатория. Экспертный совет, состоящий из критиков и театроведов двух российских столиц: Москвы и Санкт-Петербурга, проанализирует увиденные спектакли. Ведущие педагоги театральных учебных заведений проведут мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.

Добавим, сегодня на сцене филармонии будет представлен спектакль для взрослых «Кармен» (16+) вологодской труппы; на сцене Ивановского театра кукол – «Счастливая история» (12+) по рассказам А.П. Чехова в постановке гостей из Южно-Сахалинска.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы