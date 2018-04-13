В Лухе из-за подъема воды в реке произошло подтопление приусадебных участков

Сегодня в 15.30 от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в результате установившей теплой погоды в районе поселка Лух произошел подъем воды на реке Лух. В связи с этим оказались подтоплены приусадебные участки по улицам Южная д. 11, 17 (нежилые дома), Набережная, д. 17а, Южная, д.13 (жилые дома), в которых проживают 2 человека.
Сейчас уровень воды на реке Лух составляет 227 см. Критический уровень - 240 см. Уровень воды на участках - 10-15 см.
«Обстановка на реках района стабильная, заторов льда не наблюдается. Река Лух от льда вскрылась. Наблюдаются остаточные забереги. Работы по подрыву, чернению и распиловке льда, укреплению берегов не планировались и не проводились», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ивановской области.
Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 14 человек и 5 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС