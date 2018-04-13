Глава Вичуги прокомментировал ситуацию с обрушением школьной стены

Как мы сообщали ранее, 12 апреля в 11-й вичугской школе обвалилась кирпичная кладка одной из стен. Обучение временно приостановлено, хотя в администрации города говорят, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Но решили подстраховаться и дождаться официального заключения экспертизы.

В школе обучается около 800 детей. В этой секции нет учебных классов. Здесь расположены пищеблок, два спортивных зала и актовый зал. Кирпичи посыпались накануне. Оценив масштаб разрушения, было принято решение закрыть эту часть здания. Но уроки в школе отменять не стали. В пятницу они были сокращенными. И сегодня же представители специализированной организации обследовали здание и подтвердили вывод, сделанный накануне: угрозы дальнейшего обрушения нет. Но в мэрии все же решили закрыть школу на несколько дней и сразу же приступить к ремонту. По предварительным данным, он может обойтись городскому бюджету в полмиллиона рублей.

«Мы уже сегодня договорились с подрядной организацией, которая будет все это осуществлять. Они уже на объекте устанавливают леса, подпорки. Но так как это учебное заведение, мы во всей этой секции прекратили занятия и до официального заключения специализированной организации (нам обещали его в понедельник выдать на руки) мы вообще все занятия в школе прекратим», - прокомментировал ситуацию корреспонденту IvanovoNews глава Вичуги Михаил Куприянов.