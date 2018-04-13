Глава Вичуги прокомментировал ситуацию с обрушением школьной стены

Как мы сообщали ранее, 12 апреля в 11-й вичугской школе обвалилась кирпичная кладка одной из стен. Обучение временно приостановлено, хотя в администрации города говорят, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Но решили подстраховаться и дождаться официального заключения экспертизы.
В школе обучается около 800 детей. В этой секции нет учебных классов. Здесь расположены пищеблок, два спортивных зала и актовый зал. Кирпичи посыпались накануне. Оценив масштаб разрушения, было принято решение закрыть эту часть здания. Но уроки в школе отменять не стали. В пятницу они были сокращенными. И сегодня же представители специализированной организации обследовали здание и подтвердили вывод, сделанный накануне: угрозы дальнейшего обрушения нет. Но в мэрии все же решили закрыть школу на несколько дней и сразу же приступить к ремонту. По предварительным данным, он может обойтись городскому бюджету в полмиллиона рублей.