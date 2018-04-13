В Иванове управляющая компания оштрафована на 100 тысяч рублей

Предписание ЗАО «УК «Опора» было выдано Службой госжилинспекции Ивановской области еще в октябре 2017 года. Однако управляющая компания данное предписание не исполнила. В частности, не выполнила работы по устранению повреждения цементного раствора в месте стыкового соединения плит перекрытий в квартире дома №138 на улице Куконковых областного центра.
По данному факту в отношении УК был составлен протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела суд оштрафовал «управляшку» на 100 тысяч рублей.