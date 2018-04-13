В 2018 году в регионе исследовать клещей на зараженность будут в двух лабораториях

В Ивановской области наступает сезон клещей. Следует помнить, что клещи являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), что подтверждается результатами ежегодного мониторинга.

За эпидсезон 2017 года лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области было исследовано 1597 клещей. Выявлено 229 положительных результатов на клещевой боррелиоз в 21-м районе области. Антигены вируса клещевого энцефалита в прошлом году обнаружены в 7 клещах (г. Иваново - 5, Ивановский и Кинешемский районы – по одному.)

Выявлено также 59 положительных результата на моноцитарный эрлихиоз (Иваново, Шуя, Фурманов, Кохма, Вичугский, Ивановский, Приволжский, Пучежский, Южский районы) и 2 положительных результата на гранулоцитарный анаплазмоз (г. Иваново, Ивановский район).

В этом году исследовать клещей на зараженность возбудителями в регионе будут на базе двух лабораторий:

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д.12, контактный телефон: 41-14-01;

– филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах» по адресу: г. Кинешма, ул. Спортивная, д.16А, контактный телефон: (49331) 5-92-74.