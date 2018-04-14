Кровавая резня в Богородском: подробности

Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в местечке Богородское от ножевого ранения скончался местный житель. Как выяснилось, вооруженный ножом мужчина, который и подозревался в совершении преступления, находился неподалеку.

О развернувшихся в дальнейшем событиях рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин:

«Первым на место происшествия прибыл оперуполномоченный уголовного розыска Ивановского отдела полиции. Оперативник установил свидетелей произошедшего и коротко пообщался с ними. Полицейский выяснил, что двое местных жителей услышали крики, доносящиеся из частного дома. Какая-то женщина кричала о том, что убили человека. На улице, неподалёку, они заметили окровавленного гражданина, у которого в руке был нож. Мужчины предприняли попытку его задержать, но сделать этого не смогли - человек был агрессивен и отказался сдаваться. Сотрудник уголовного розыска так же предпринял попытку задержать вооруженного мужчину. Он подошел к нему вплотную и сообщил, что является сотрудником полиции. Возможно, спортивное телосложение оперативника и его решительность сыграли свою роль. Подозреваемый в совершении преступления отбросил нож в сторону, после чего был задержан полицейским».

В настоящее время подозреваемый в совершении тяжкого преступления передан следственным органам.