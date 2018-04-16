Доходы-2017: в семье сенатора Васильева появилась новая иномарка, в семье Бочковых - новый дом

Сенаторы от Ивановской области Валерий Васильев и Владимир Бочков вместе со своими супругами получили в 2017 году общий доход в размере 181,6 млн.руб. (в 2016 году - 208,7 млн.руб. в 2015 году - 206,2 млн.руб.).

У семьи Бочковых доходы упали с 75,2 млн.руб. до 23,76 млн.руб.

А вот у семьи Васильевых выросли с 133,4 млн.руб. до 157,86 млн.руб.

Структура собственности изменилась незначительно.



Владимир БОЧКОВ

Доход в 2017 году 4.966.165 руб., (в 2016 году - 4.961.384 руб., в 2015 - 5 млн руб.)

У супруги – 18.795.324 руб., (в 2016 году - 70.306.455 руб., в 2015 – 38,5 млн. руб.)

В пользовании находятся две квартиры 111.1 кв.м. и 144.3 кв.м., у супруги в пользовании земельный участок 364 кв.м.

У супруги сенатора в собственности:

- 4 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (884 кв.м., 1042 кв.м., 1201 кв.м., 1427 кв.м.);

- 3 жилых дома (154.80 кв.м., 520,5 кв.м., 1133,9 кв.м. – третий дом появился в декларации в 2017 году)

- 4 квартиры (49,9 кв.м, 112,3 кв.м., 140,9 кв.м., 144,3 кв.м.)

- 2 помещения в доле 1/23 (по 790 кв.м.)

- 5 автомобилей «Ауди А8Л», «БМВ Икс 5 М5ОД», «Лексус Р Икс 350», «Лэнд Ровер Рейндж Ровер», «Мерседес-Бенц V 250 D 4 MATIC»



Валерий ВАСИЛЬЕВ

Доход – 63.122.177 руб., (в 2016 - 5.441.210 руб., в 2015 - 49,3 млн.руб.)

Доход супруги – 94.740.382 руб. (в 2017 - 128.010.316 руб. (в 2015 – 113,3 млн.руб.)

У сенатора в собственности:

- 3 земельных участка (1142 кв.м., 5460 кв.м., 6897 кв.м.)

- 6 жилых домов (18,8 кв.м, 128 кв.м, 135,9 кв.м., 140,8 кв.м., 369,4 кв.м., 517,6 кв.м.)

- 3 нежилых здания (11,8 кв.м., 20,6 кв.м., 52,7 кв.м.), котельная 16,6 кв.м. и баня 67,5 кв.м.

У Васильева в пользовании земельный участок в 1500 кв.м. и две квартиры 77,9 кв.м. и 165,1 кв.м.

У супруги в собственности:

- 11 земельных участков, большинство – под индивидуальное жилищное строительство (25,1 кв.м., 553 кв.м., 602 кв.м., 995 кв.м., 1100 кв.м., 1109 кв.м., 2727 кв.м., 3397 кв.м., 5257 кв.м., 10822 кв.м., 72324 кв.м.) еще два участка (1651 кв.м., 814 кв.м.) – в пользовании «под оздоровительный лагерь»;

- 5 жилых домов (35 кв.м, 147,1 кв.м, 429,7 кв.м, 576,9 кв.м, 781,6 кв.м

- 4 квартиры (77,9 кв.м, 115,7 кв.м, 116,9 кв.м, 165,1 кв.м);

- ряд нежилых зданий, скважина, баня, котельная – 22 наименования;

- 2 автомобиля – «Хендай Туссан» (в 2016 году был «Мицубиси Паджеро» - автомобиль, судя по всему, продан) и «Порше Кайенн S»