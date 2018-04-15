Во дворе дома в Иванове затопило детскую площадку

Пользователь ivanovonews Анна прислала в редакцию видео о ситуации с детскими площадками во дворе многоквартирного дома:
"Просим Вас от молодых мам нашего дома, находящегося по адресу проспект Текстильщиков, д.62 провести журналистское расследование "Кто виноват и как быть дальше? Куда обращаться?». Ваш визит просим не откладывать. Видеоролик прилагаем. Заранее спасибо".
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