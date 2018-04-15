В Иванове неизвестные организовали пожар во дворе домов, поджигая сухую траву
Пользователь ivanovonews Константин Анатольевич прислал в редакцию видео, на котором в центре города во дворе многоквартирных домов кто-то специально или случайно поджег сухую траву: "Не косили траву давно, кто-то решил что не порядок и - поджёг... Могли машины пострадать
".
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