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Доходы-2017: семьи всех ивановских депутатов Госдумы увеличили свои доходы

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Доходы-2017: семьи всех ивановских депутатов Госдумы увеличили свои доходы
16.04.2018, 07:00
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Опубликованы доходы депутатов Государственной Думы России за 2017 год.

Валерий ИВАНОВ
Сумма доходов за 2017 год – 4.975.278 руб., (в 2016 году – 4.958.518 руб.), у супруги – 1.547.657 руб., (в 2016 - 1.487.760 руб.) 
В собственности семьи 3 квартиры 37,6 кв.м, 60,5 кв.м. (Ивановская обл.); 66,6 кв.м. (Москва); 2 жилых дома 48,1 кв.м., 78 кв.м и 2 земельных участка 404,7 кв.м., 664 кв.м. в Ивановской обл., гаражный бокс в Москве 16,3 кв.м.; 2 автомобиля - «Фольксваген Пассат» и AUDI Q5 (2015 г.)

Юрий СМИРНОВ
Сумма доходов за 2017 год – 12.710.084 руб., (в 2016 году -  20.674.931 руб.), у супруги – 167.059.620 руб. (в 2016 году - 140.229.708 руб.)
В собственности семьи: 3 жилых дома 383,7 кв.м., 422,8 кв.м. (Ивановская обл.); 732,5 кв.м. (Московская область, долевая собственность); 5 квартир: 75,1 кв.м. (Москва), 174,1 кв.м., 177,2 кв.м., 138,9 кв.м., 148,6 кв.м.; автомобиль TOYOTA RAV4 (в прошлом году был NISSAN X-TRAIL); 4 земельных участка: 7359 кв.м. (Ивановская обл.), 3313 кв.м., (Московская обл.), 8450 кв.м., 943 кв.м. Имеется также 7 объектов «иного недвижимого имущества»: 766,1 кв.м., 10 кв.м., 13,3 кв.м., 18,1 кв.м., 23,6 кв.м., 16,2 кв.м., 19,9 кв.м. 

Алексей ХОХЛОВ, бывший глава города Иванова 
Общая сумма доходов за 2017 год – 4.669.614 руб., (в 2016 году - 3.120.022 руб), у супруги – 4.499.449 руб., (в 2016 году - 2.046.351 руб).
Доход Хохловых по сравнению с 2016 годом увеличился в 2017 году более чем на 4 миллиона рублей – вероятно, это связано в том числе с продажей автомобиля LAND ROVER RANGE ROVER (2006 г.), 2-х земельных участков (2029 кв.м. и 11627 кв.м.), а также некоего объекта недвижимого имущества в 8119,6 кв.м.
В собственности с супругой 3 жилых дома - 70,7 кв.м.;  а также 51,7 кв.м., 134,4 кв.м.; 7 земельных участков:  7687 кв.м., 1700 кв.м. (Костромская обл., ) 400 кв.м., 2140 кв.м., 1500 кв.м., 241383 кв.м., 482271 кв.м., автомобиль УАЗ-3159 (2003 г.), прицеп, мотолодка "Крым" (1972 г.). Имеется также 2 объекта «иного недвижимого имущества»: 82,5 кв.м.,   4772,1 кв.м. (цеха завода)  
У супруги дополнительно квартира 110кв.м. 
Кроме того Хохлову была выдана в наем на срок полномочий депутата квартира в Москве 87,9 кв.м.

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