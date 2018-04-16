Ivanovonews уверенно лидирует в ивановском "новостном" интернете

Опубликованы показатели ивановских новостных сайтов в рейтингах Alexa Rank и SimilarWeb по российскому сегменту интернета. Следует учитывать, что данные рейтинги имеют погрешность - в них не учитывается ряд посетителей.Данный общемировой рейтинг сайтов учитывает количество посетителей и количество просмотренных ими страниц. Для определения рейтинга используется среднесуточное количество посетителей сайта за 3 последних месяца. В качестве посетителей учитываются пользователи, у которых в браузере имеется тулбар. Если отдельный посетитель посещает одну и ту же страницу несколько раз в день, все его посещения будут расценены как одно.– это соотношение посещаемости одного ресурса и посещаемости прочих Интернет-порталов, поэтому, чем ниже число Alexa Rank, тем популярнее ресурс.Данные для анализа источников трафика в этом сервисе поступают от собственного поискового робота и от пользователей со специальным тулбаром.SimilarWeb публикует также информацию о ежемесячном количестве total visits каждого ресурса.Показатели остальных сайтов SimilarWeb не публикует, поскольку они значительно ниже.Счетчик LiveInternet учитывает количество посетителей сайта за последние 31 день. Независимо от количества просмотров, которые осуществляет посетитель за месяц - он учитывается как один. Однако в рейтинг попадают только те сайты, которые имеют указанный счетчик.