Определена дата Дня города Иваново

В этом году День города Иваново состоится в последнюю субботу мая, 26-го числа, и будет приурочен к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Об этом было объявлено на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздника. Торжества развернутся на десятках площадок по всему областному центру.

Как рассказали в оргкомитете, в программу праздника включены как традиционные мероприятия, так и новые сюрпризы для ивановцев и гостей города. Так, будет изменен формат общегородского шествия, ежегодно открывающего День города. В этом году праздник откроет театрализованное представление из 7 частей, в котором будут представлены известные бренды и лучшие ивановские предприятия. Главной концертной площадкой по-прежнему станет площадь Пушкина. Здесь же в завершение праздника состоится фестиваль фейерверков, в котором примут участие 5 городов.

Планируется, что мероприятия Дня города будут организованы во всех парках и скверах. На тематических площадках представят хореографию, историю, физкультуру и спорт, народные промыслы, технические новации, молодежные направления в искусстве и многое другое. Девиз праздника – «Новому столетию – новое Иваново».