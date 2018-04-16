В Кинешме велосипедист попал под машину

ДТП случилось сегодня около 07.40 на улице Вичугской в Кинешме. Водитель автомобиля «Пежо» сбил велосипедиста 1972 года рождения. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, пострадавшего мужчину госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.
Фото: ГУ МЧС
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