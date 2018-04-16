Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было

В минувшую субботу в Шуе состоялся фестиваль колокольного звона «Звуки Пасхи».

Мероприятие было организовано в первый раз в прошлом году и нашло положительный отклик у шуян и гостей города. В этом году фестиваль вновь собрал горожан и туристов на улице Театральной, которая на время проведения праздника стала пешеходной.

На этой улице расположились народные умельцы, которые предлагали посетителям ярмарки уникальные товары: от предметов мебели до вкусных сладостей. Большим вниманием покупателей пользовалась продукция монастырских подворий. Рядом со зданием Епархиального управления шуйские творческие коллективы радовали своими выступлениями – вся концертная программа была построена на народных песнях.

«Все желающие, а их было немало, могли воспользоваться возможностью подняться на 106-метровую колокольню Воскресенского собора и позвонить в колокола. А когда за дело взялись профессиональные звонари Шуйской епархии, то все смогли почувствовать и услышать благозвучность главной достопримечательности города», - рассказали в администрации райцентра.

Фото: администрация г. Шуя