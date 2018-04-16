Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было

Лента новостей
16.04.2018, 11:31
447 0
Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было
16.04.2018, 11:17
146 0
Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей
16.04.2018, 11:04
632 1
В Ивановской области нетрезвая автомобилистка врезалась в опору уличного освещения
16.04.2018, 10:51
580 0
В Иванове выступит хор Валаамского монастыря
16.04.2018, 10:00
403 1
В Кинешме велосипедист попал под машину
16.04.2018, 09:52
420 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 16 апреля
16.04.2018, 09:34
1592 0
Определена дата Дня города Иваново
16.04.2018, 07:00
1813 1
Доходы-2017: семьи всех ивановских депутатов Госдумы увеличили свои доходы
16.04.2018, 06:00
1637 4
Доходы-2017: в семье сенатора Васильева появилась новая иномарка, в семье Бочковых - новый дом
16.04.2018, :
1534 2
Ivanovonews уверенно лидирует в ивановском "новостном" интернете
15.04.2018, 21:24
5148 6
В ивановских маршрутках выросла цена за проезд
15.04.2018, 17:05
4459 1
Во дворе дома в Иванове затопило детскую площадку
15.04.2018, 16:40
7080 3
В Иванове неизвестные организовали пожар во дворе домов, поджигая сухую траву
15.04.2018, 15:56
3019 4
Мусорные кучи в центре Иванова
15.04.2018, 12:31
4072 5
Хулиган, громивший машины, попал в плен собственного кастета
14.04.2018, 21:07
9096 0
Кровавая резня в Богородском: подробности
13.04.2018, 22:56
12158 15
Пассажирский автобус на красный
13.04.2018, 22:55
12770 4
Кони бросились под машину в Иванове
13.04.2018, 21:41
6266 13
Написан гимн Ивановской области
13.04.2018, 18:51
3519 1
В 2018 году в регионе исследовать клещей на зараженность будут в двух лабораториях
13.04.2018, 18:31
7698 3
В Иванове автомобиль снес дорожный знак, ограничивающий скорость
13.04.2018, 17:33
3280 1
В Иванове управляющая компания оштрафована на 100 тысяч рублей
13.04.2018, 17:19
2953 0
Глава Вичуги прокомментировал ситуацию с обрушением школьной стены
13.04.2018, 17:09
2270 0
В Лухе из-за подъема воды в реке произошло подтопление приусадебных участков
13.04.2018, 16:43
1600 0
Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» открылся в Иванове премьерой «Левши»
13.04.2018, 16:19
2060 8
Врио губернатора Станислав Воскресенский посетил монастыри
13.04.2018, 15:29
6060 0
Юный ивановский футболист вывел любимый клуб на матч Лиги Европы с «Арсеналом»
13.04.2018, 15:16
2402 2
С начала года 17 жителей региона приговорены к реальным срокам за повторное «пьяное» вождение
13.04.2018, 15:10
1848 0
В Иванове задержан молодой человек, похищавший автомагнитолы и номерные знаки
13.04.2018, 14:34
5056 0
В ИГХТУ впервые прошел конкурс чтецов среди иностранных студентов
13.04.2018, 13:45
2012 5
Ивановские коммунальщики готовятся к поливу улиц
13.04.2018, 13:26
1709 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
13.04.2018, 13:02
5762 8
В Ивановской области обрушилась кирпичная кладка стены школы
13.04.2018, 12:41
3817 0
В Ивановской области открывается выставка работ, переосмысляющих Библию
13.04.2018, 12:22
1583 0
В ивановском МФЦ «Центральный» будут оказывать бесплатную юридическую помощь
13.04.2018, 12:07
2605 0
Горячий чай довел ивановца до уголовного дела
13.04.2018, 11:57
1977 0
В Иванове пройдет межрегиональный фестиваль боевых искусств
13.04.2018, 11:20
1703 2
Прокуратура нашла в Кохме опасные детские площадки
13.04.2018, 11:16
1999 1
В Фурманове запускается автобусный рейс специально для пассажиров «Ласточки»
13.04.2018, 11:08
2500 4
В Ивановской области в детский сад на работу приняли мужчину с судимостью
13.04.2018, 10:56
2454 0
В Родниках пожар уничтожил дом, гараж и два автомобиля
13.04.2018, 10:41
1439 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 13 апреля
13.04.2018, 10:37
2168 1
Четыре пассажира пострадали в результате ДТП с общественным транспортом в Иванове
13.04.2018, 10:21
4107 23
Станислав Воскресенский стал политиком года
12.04.2018, 17:38
3422 0
Почти мистическая история, прямые платежи за коммуналку и самая дорогая приправа в мире
12.04.2018, 16:57
2383 0
Ивановская область направит 5 молодых предпринимателей на ПМЭФ-2018
12.04.2018, 15:40
3733 6
Осужден бывший главбух управления строительства и ЖКХ кохомской мэрии
12.04.2018, 15:17
3060 0
Иваново присоединится к «Тотальному диктанту»
12.04.2018, 14:40
4673 3
Будут ли закрыты какие-то торговые центры в регионе по результатам проверок
12.04.2018, 14:24
5228 21
В Ивановской области при проверках ТЦ выявлено почти 2 тысячи нарушений
Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было
16.04.2018, 11:31
450 0
10
Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было

В минувшую субботу в Шуе состоялся фестиваль колокольного звона «Звуки Пасхи».

Мероприятие было организовано в первый раз в прошлом году и нашло положительный отклик у шуян и гостей города. В этом году фестиваль вновь собрал горожан и туристов на улице Театральной, которая на время проведения праздника стала пешеходной.

На этой улице расположились народные умельцы, которые предлагали посетителям ярмарки уникальные товары: от предметов мебели до вкусных сладостей. Большим вниманием покупателей пользовалась продукция монастырских подворий. Рядом со зданием Епархиального управления шуйские творческие коллективы радовали своими выступлениями – вся концертная программа была построена на народных песнях.

«Все желающие, а их было немало, могли воспользоваться возможностью подняться на 106-метровую колокольню Воскресенского собора и позвонить в колокола. А когда за дело взялись профессиональные звонари Шуйской епархии, то все смогли почувствовать и услышать благозвучность главной достопримечательности города», - рассказали в администрации райцентра.

Фото: администрация г. Шуя

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации