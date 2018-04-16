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В Ивановской области снизилась раскрываемость преступлений

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Прокуратура Ивановской области сообщает краткую характеристику состояния преступности в регионе за январь-март 2018 года.

В указанный период на территории области зарегистрировано 3299 преступлений, что на 7,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 9 районах: Верхнеландеховском, Вичугском, Ивановском, Ильинском, Пестяковском, Пучежском, Родниковском, Савинском, Юрьевецком районах Ивановской области. Снижение регистрируемых преступлений отмечено в 16 районах: Гаврилово-Посадском, Заволжском, Кинешемском, Комсомольском, Лежневском, Лухском, Палехском, Приволжском, Тейковском, Фурмановском, Шуйском и Южском, а также в Ленинском, Октябрьском, Советском и Фрунзенском районах города Иваново.

3005 преступлений или 91,1 % от всех зарегистрированных за январь-март преступлений выявлено органами внутренних дел.

Большая часть преступлений (83,9 %) регистрируется в городах и поселках городского типа – всего 2767 преступлений, шестая часть (16,1 %) – в сельской местности, где зарегистрировано 532 преступления, что на 10,4 % больше, чем за январь-март 2017 года.

В результате преступных посягательств погибло 57 человек (+26,7 %), здоровью 56 человек причинен тяжкий вред (-33,3 %). На сельскую местность приходится 38,6 % погибших (22 человека), на города и поселки Ивановской области приходится 61,4 % погибших (35 человек). На сельскую местность приходится 11 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, что составляет 19,6 % от общего количества лиц, на города и поселки городского типа – 45 таких лиц.

В общественных местах зарегистрировано 1129 преступлений (-7,7 %). На улицах, площадях, в парках и скверах совершено 638 (-22 %) преступлений, в том числе: 36 (-46,3 %) грабежей, 279 (-1,8 %) краж, 4 (0 %) разбойных нападения.

Раскрыто 1585 преступлений (+3,7 %), в том числе 607 преступлений, следствие по уголовным делам о которых обязательно (5,7 %), и 978 преступлений, по уголовным делам о которых следствие необязательно (+10,5 %).

Сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 1241 преступление (-0,3 %), что составляет 78,3 % от всего массива предварительно расследованных преступлений. Сотрудниками следственных органов Следственного комитета РФ – 232 преступления (+12,6 %), что составляет 14,6 % от общего количества предварительно расследованных преступлений. Сотрудниками службы судебных приставов – 105 (+50 %) преступлений, что составляет 6,6 % от всего массива предварительно расследованных преступлений. Сотрудниками органов федеральной службы безопасности расследовано 6 (-14,3 %) преступлений, что составляет 0,4 % от всего массива предварительно расследованных преступлений.

Не раскрыто 2026 преступлений, что на 34,2 % больше аналогичного показателя за январь-март 2017 года. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 21,5 % или 436 преступлений (в январе-марте 2017 года – 282 преступления 18,7 %). Нераскрытых убийств и покушений на убийство нет (0 %). Не раскрыто 4 преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (+300 %). Не раскрыто 1142 кражи (+27,7 %), 66 грабежей (+61 %), 3 разбойных нападения (+50 %).

1945 преступлений (+32,5 %) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Раскрываемость преступности за январь-март 2018 года составила 43,9 %, в то время как за январь-март 2017 года - 50,3%.

В отчетном периоде выявлено 1339 лиц, совершивших преступление (-2,5 %), удельный вес ранее судимых лиц уменьшился с 28,5 % до 28,2 %. При этом удельный вес лиц без постоянного источника дохода составил 66,5 % (890 человек).

Более половины (60,9 %) расследованных преступлений совершено лицами, ранее их совершавшими (966 преступлений), каждое второе (41,1 %) – в состоянии алкогольного опьянения (652 преступления), 3,3 % преступлений совершены несовершеннолетними или при их соучастии (52 преступления).

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