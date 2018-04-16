Лента новостей

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Ивановцы примут участие в молодежных Дельфийских играх России

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В Ивановской области дачник случайно спалил три дома

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В Иванове приставы взыскали с взяточника 2,5 млн рублей уголовного штрафа

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В Иванове проходит фестиваль патриотической песни

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В Иванове состоялся третий этап Всероссийского шахматного турнира «Белая ладья»

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В Ивановской области снизилась раскрываемость преступлений

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Фестиваль колокольного звона в Шуе: как это было

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Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей

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В Ивановской области нетрезвая автомобилистка врезалась в опору уличного освещения

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В Иванове выступит хор Валаамского монастыря

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В Кинешме велосипедист попал под машину

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 16 апреля

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Определена дата Дня города Иваново

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Доходы-2017: семьи всех ивановских депутатов Госдумы увеличили свои доходы

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Доходы-2017: в семье сенатора Васильева появилась новая иномарка, в семье Бочковых - новый дом

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Ivanovonews уверенно лидирует в ивановском "новостном" интернете

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В ивановских маршрутках выросла цена за проезд

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Во дворе дома в Иванове затопило детскую площадку

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В Иванове неизвестные организовали пожар во дворе домов, поджигая сухую траву

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Мусорные кучи в центре Иванова

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Хулиган, громивший машины, попал в плен собственного кастета

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Кровавая резня в Богородском: подробности

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Пассажирский автобус на красный

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Кони бросились под машину в Иванове

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Написан гимн Ивановской области

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В 2018 году в регионе исследовать клещей на зараженность будут в двух лабораториях

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В Иванове автомобиль снес дорожный знак, ограничивающий скорость

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В Иванове управляющая компания оштрафована на 100 тысяч рублей

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Глава Вичуги прокомментировал ситуацию с обрушением школьной стены

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В Лухе из-за подъема воды в реке произошло подтопление приусадебных участков

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Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» открылся в Иванове премьерой «Левши»

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Врио губернатора Станислав Воскресенский посетил монастыри

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Юный ивановский футболист вывел любимый клуб на матч Лиги Европы с «Арсеналом»

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С начала года 17 жителей региона приговорены к реальным срокам за повторное «пьяное» вождение

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В Иванове задержан молодой человек, похищавший автомагнитолы и номерные знаки

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В ИГХТУ впервые прошел конкурс чтецов среди иностранных студентов

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Ивановские коммунальщики готовятся к поливу улиц

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В Ивановской области обрушилась кирпичная кладка стены школы

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В Ивановской области открывается выставка работ, переосмысляющих Библию

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В ивановском МФЦ «Центральный» будут оказывать бесплатную юридическую помощь

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Горячий чай довел ивановца до уголовного дела

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В Иванове пройдет межрегиональный фестиваль боевых искусств

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Прокуратура нашла в Кохме опасные детские площадки

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В Фурманове запускается автобусный рейс специально для пассажиров «Ласточки»

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В Ивановской области в детский сад на работу приняли мужчину с судимостью

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В Родниках пожар уничтожил дом, гараж и два автомобиля

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 13 апреля

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Четыре пассажира пострадали в результате ДТП с общественным транспортом в Иванове

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Станислав Воскресенский стал политиком года