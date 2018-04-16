Ивановцы примут участие в молодежных Дельфийских играх России

17-е молодежные Дельфийские игры России пройдут с 20 по 25 апреля во Владивостоке.

В состав делегации Ивановской области вошли победители региональных всероссийских и международных конкурсов – воспитанники студии современной хореографии «Возрождение». Творческий коллектив выступит в номинации «Современная хореография» в возрастной группе 10-13 лет.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняло участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов порядка 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток. Таким образом, в Дельфийских играх в Приморье примут участие более 2000 молодых деятелей искусств.

Работы и выступления будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут не менее 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

В этом году конкурсная и фестивальная программа Игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джей, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк.