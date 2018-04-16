В Южском районе строят «потешную флотилию»

С 16 по 25 апреля 2018 года в Южском районе проводится конкурс моделей лодок (ладьи) «Потешная флотилия». В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и дошкольного образования.

На конкурс принимаются модели лодок (ладьи), изготовленные из дерева. Они должны быть не менее 20 см длиной, устойчиво держаться на воде, допускается наличие весел. Готовые модели фабричного производства на конкурс не принимаются.

Награждение победителей и призеров состоится 28 апреля на ярмарочной площади села Холуй.