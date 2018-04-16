В Иванове пройдет конкурс цирковых коллективов

С 26 по 28 апреля в рамках XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» на профессиональной арене Ивановского государственного цирка пройдет конкурс цирковых коллективов. В нем примут участие:
• «Центр физкультурно-спортивной подготовки» Цирк «Юность», Красноярский край, г. Шарыпово,
• «Юность», Щёлково, Московская обл.
• «Маугли», г. Вологда,
• «Принцесса цирка», г. Пермь,
• Вельск Архангельская обл.,
• Цирковая студия «Арлекино», г. Иваново,
• Цирковая студия "Радуга", г. Иваново,
• Цирковая студия, рук. Решетняк С.Н., г. Иваново,
• «Весёлые ребята», Наволоки, Ивановская обл.
В конкурсной программе цирковых коллективов - акробатические, воздушные гимнасты на ремнях, в кольце и на полотнах, эквилибр, жонглирование, «антипод», моноциклы, пластические этюды, групповые номера со скакалками и даже иллюзионисты и клоунессы.
Конкурсный просмотр цирковых программ членами жюри пройдет 27 апреля, а 28 апреля в 18.00 для всех участников фестиваля и ивановцев пройдет церемония награждения и гала-представление цирковых коллективов.
Вход на все мероприятия свободный.