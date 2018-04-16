В Иванове пройдет конкурс цирковых коллективов

С 26 по 28 апреля в рамках XXV Российского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» на профессиональной арене Ивановского государственного цирка пройдет конкурс цирковых коллективов. В нем примут участие:

• «Центр физкультурно-спортивной подготовки» Цирк «Юность», Красноярский край, г. Шарыпово,

• «Юность», Щёлково, Московская обл.

• «Маугли», г. Вологда,

• «Принцесса цирка», г. Пермь,

• Вельск Архангельская обл.,

• Цирковая студия «Арлекино», г. Иваново,

• Цирковая студия "Радуга", г. Иваново,

• Цирковая студия, рук. Решетняк С.Н., г. Иваново,

• «Весёлые ребята», Наволоки, Ивановская обл.

В конкурсной программе цирковых коллективов - акробатические, воздушные гимнасты на ремнях, в кольце и на полотнах, эквилибр, жонглирование, «антипод», моноциклы, пластические этюды, групповые номера со скакалками и даже иллюзионисты и клоунессы.

Конкурсный просмотр цирковых программ членами жюри пройдет 27 апреля, а 28 апреля в 18.00 для всех участников фестиваля и ивановцев пройдет церемония награждения и гала-представление цирковых коллективов.

Вход на все мероприятия свободный.