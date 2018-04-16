В девяти школах Ивановской области частично приостановлена учеба

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению Ивановской области был на 26,93% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. Всего за медицинской помощью обратились 10 560 человек.

В Иванове эпидпорог превышен на 29,25% (5576 заболевших).

В связи с высокой заболеваемостью частично были приостановлены учебные процессы в 9 классах 9 школ Иванова, Кинешмы, Шуи, Кохмы, Ивановского, Приволжского, Шуйского и Южского районов.

При вирусологическом обследовании больных на 15 неделе 2018 года определялись антигены вирусов гриппозной (грипп А (H1N1)/2009, грипп А (сезонный), грипп В и не гриппозной этиологии (парагрипп).