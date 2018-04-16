В Иванове силовики провели рейды по местам массового скопления мигрантов

В Иванове сотрудники полиции при поддержке Росгвардии в 1 квартале 2018 года провели порядка 70 проверочных мероприятий в местах массового скопления иностранных граждан. Полицейскими были исследованы строящиеся объекты, продовольственные склады и рынки областного центра.

Так, в ходе мероприятий было выявлено 37 административных правонарушений миграционного законодательства, из них 14 материалов направлены в суд для принятия решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

Возбуждены и расследуются два уголовных дела: по фактам фиктивной регистрации иностранцев без цели проживания, а также по факту предъявления поддельной миграционной карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД