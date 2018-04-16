Ивановское музучилище планирует открыть свой музей и филиал в Кинешме

Сегодня, 16 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил Ивановское музыкальное училище (колледж). В этом году музучилище отметит 105-летие со дня основания.

Как рассказала главе региона директор учреждения Алла Бурлакова, Ивановское музыкальное училище - одно из старейших в России - образовано 8 сентября 1913 года. За время работы училище подготовило несколько тысяч профессиональных музыкантов, среди них - солисты Большого театра, народные артисты России, ведущие профессора консерваторий. Почти все преподаватели музыкальных школ региона, артисты Ивановской государственной филармонии, Ивановского музыкального театра - выпускники училища. К юбилею планируется открыть музей учреждения и выпустить книгу об истории учебного заведения и его выпускниках.

Станислав Воскресенский ознакомился с материально-технической базой колледжа, осмотрел большой и малый залы, где проходят репетиции творческих коллективов, посетил учебные занятия. Алла Бурлакова отметила, что с 2013 года в училище проводятся поэтапные ремонтные работы. Отремонтирован большой и малый концертные залы, спортивный зал, учительская, холлы второго и третьего этажей, классы народного и струнного отделов. В дальнейших планах – ремонт холла и классов первого этажа. Станислав Воскресенский поручил профильному департаменту составить смету на продолжение ремонтных работ в здании училища. Также в ходе посещения глава региона обсудил с руководством учреждения вопрос расширения учебной базы и открытия филиала училища в Кинешме.

В настоящее время в учреждении обучается 171 человек. Образовательная деятельность организована по специальностям: «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое народное пение», «Эстрадное пение», «Теория музыки», «Вокальное искусство». На базе училища развиваются ряд творческих коллективов: академический хор, струнный ансамбль «Интермеццо», оркестр духовых и ударных инструментов, ансамбль народной песни «Купель», оркестр русских народных инструментов, фортепианный дуэт «Парафраз», вокальные ансамбли. При учреждении действует детская музыкальная школа для одаренных детей.

Студенты училища - неоднократные победители престижных творческих конкурсов. Коллектив учреждения ведет активную концертно-просветительскую деятельность. Ивановское музыкальное училище - лауреат конкурса на соискание премии газеты «Культура» в номинации «Учебное заведение искусств года» (2001), обладатель диплома и медали имени академика Д.С. Лихачева, в 2014 году внесено в Национальный реестр «Ведущие учреждения России».Фото: Дмитрий Рыжаков