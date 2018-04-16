Флаг областного профобъединения развернули на горных вершинах Гималаев

Группа представителей областного профобъединения совершила поход вокруг гималайского горного массива Аннапурна (центральный Непал) – одного из самых опасных восьмитысячников (по высоте) в мире.

Протяженность маршрута составила более 100 км. Члены профсоюзов совершили восхождение на высоту 5416 метров над уровнем моря, где на горном перевале Торонгл Ла развернули флаги ФНПР и областного профобъединения, водрузили вымпел ИОООП. Акция прошла под девизом «Профсоюзы по всему свету!» и была приурочена к 100-летнему юбилею Ивановского областного профобъединения, который отмечается в этом году.

Фото: «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»