Студент ИГЭУ стал победителем всероссийской олимпиады по ядерной физике

13-15 апреля в Москве на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по ядерной физике и технологиям.

Участниками олимпиады стали более 80 студентов-«ядерщиков» из 14 вузов со всей страны. Это обучающиеся МИФИ и его филиалов в Волгодонске, Димитровграде, Обнинске, Сарове и Снежинске, представители ведущих технических вузов из Санкт-Петербурга, Томска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы, а также студенты Ивановского энергоуниверситета. ИГЭУ на олимпиаде представили Илья Ботенов, Сергей Демьянов, Евгения Чижова и Сергей Кораблев.

Участникам необходимо было показать свои знания по широкому кругу вопросов, это прикладная ядерная физика, основы теории переноса нейтронов и ядерные реакторы, теплогидравлические процессы в ядерных установках, элементы физики прочности и основы материаловедения.

Ивановские студенты продемонстрировали высочайшие результаты. А Сергей Кораблев стал победителем олимпиады. В командном первенстве ИГЭУ занял третье место, уступив командам из МИФИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. В число лауреатов олимпиады вошёл Сергей Демьянов.