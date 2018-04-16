В Иванове введены ограничительные мероприятия в связи с угрозой эпидемии гриппа

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На основании постановления в учреждениях дошкольного и общего образования усилены профилактические и противоэпидемических мероприятия, включая соблюдение правил личной гигиены, соблюдение графика проветривания и оптимального температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха. Городскому управлению образования предписано своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Ивановской области о регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений при 20 процентах их отсутствии (по результатам ежедневного мониторинга).

«Во всех группах детских дошкольных учреждений организованы утренние фильтры с измерением температуры, - сообщили в управлении образования. - К посещению дошкольных образовательных учреждений не допускаются дети с катаральными явлениями и повышенной температурой». 

Кроме этого, ограничено обучение и проведение объединенных уроков, во время которых учащиеся из нескольких классов или школ могут находиться вместе большими группами в тесном контакте.

Комитету по культуре и комитету молодежной политики, физической культуры и спорта рекомендовано ограничить проведение в подведомственных образовательных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий на период эпидемического неблагополучия.

Постановление будет действовать до распоряжения Главного государственного санитарного врача по Ивановской области.

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