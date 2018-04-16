Руководитель фонда капремонта области выступил на "Барсе" как председатель Совета ассоциации строителей

Тема очередного выпуска программы "ЕСТЬ МНЕНИЕ" на телеканале "Барс" - деятельность ассоциации ивановских строителей.
Поводом пригласить в студию представителей ассоциации стал тот факт, что в середине прошлой недели председателем совета Ассоциации саморегулируемой организации «Ивановское объединение строителей» был избран Алексей Дурдин.
За его кандидатуру было отдано более 80% голосов.
Кроме всего прочего Алексей Дурдин возглавляет региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области.
Кроме него в программе приняли участие генеральный директор ассоциации Дмитрий Кочнев,
председатель общественной организации "ЖКХ-контроль" Игорь Челышев
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Свою точку зрения о работе ассоциации высказал руководитель
одной из ведущих строительных компаний региона - "Славянский дом" - Сергей Звонов
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Посмотреть программу можно ЗДЕСЬ
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