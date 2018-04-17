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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 апреля
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По информации городского управления благоустройства, 17 апреля в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна на улицах Кавалерийская (у дома № 42), Шошина (у дома № 6), Садовая (у дома № 35), Менделеева (в районе дома №6), Союзная и Тимирязева.

Профилирование дорог автогрейдером пройдет во 2-м Линейном переулке (от улицы Кузнецова до улицы Неждановская), а также на улицах Неждановская (от 1-го до 3-го Линейных переулков), 1-я Районная (от 1-го до 3-го Линейных переулков), Максима Горького и 1-я Отрадная.

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