Завершено дело об изъятии семи енотов

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Смольнинского районного суда по делу ИП «Петров» о незаконном использовании семьи енотов-полоскунов. Суд вынес решение оставить в силе постановление Комитета по природопользованию об изъятии 7 енотов у владельца контактного зоопарка «Хижина енота». Также владельцу придется выплатить штраф 3 тысяч рублей.

Напомним, 11 июля 2017 года из контактного зоопарка изъяли 7 енотов - в комитет по природопользованию поступили жалобы от посетителей на укусы зверей.

«После осмотра ветеринары выдали хозяину зоопарка предписание на карантинирование енотов по бешенству, но требование выполнено не было, - сообщает пресс-служба суда. - Контактный зоопарк продолжил работу. В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении. Владелец с данным решением не согласился. Судебное разбирательство длилось около 9 месяцев».

Двух енотов направили в ивановский зоопарк, ещё 5 – в благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Они ждут отправки в государственные зоопарки.