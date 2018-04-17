Ивановцы с большим трудом добираются в Радоницу на кладбища

Сегодня, 17 апреля, православные христиане отмечают Радоницу – день поминовения усопших. Многие в этот день выезжают на кладбища проведать своих похороненных родственников.

Однако в Иванове это сделать оказалось довольно затруднительно. В частности, уехать с улицы Багаева на кладбище в Ново-Талицах. Чтобы это сделать, горожанам приходится отстоять часовую очередь. По некоторым данным, здесь работает 30 единиц техники. Однако маршрутки уезжают, а обратно выехать не могут, потому что там плохая организация движения и на маршруте много личного авто.

«Совершенно не организована перевозка пассажиров до кладбища Ново-Талицы с пл. Победы. Автобусов ну очень мало. Полная неразбериха! Люди стоят по часу! А то и больше. Лично я час простояла. Автобусы снимают с рейсов, при этом водители и кондуктора узнают об этом по звонку. Ни документов, ни билетов у них, конечно же, нет. А если нет, то и ехать на кладбище не могут. В общем, безобразие!», - возмущаются люди.