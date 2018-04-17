Празднование Дня города Иваново неожиданно перенесено

Празднование «Дня города Иванова 2018» перенесено на 19 мая (буквально вчера мэрия объявляла 26 мая). Такое решение принято по результатам устной договоренности председателя Союза городов «Золотого кольца России», мэра г. Ярославля Владимира Слепцова с главой города Иваново Владимиром Шарыповым.

В ходе беседы руководители городов обсудили даты проведения Дней городов, входящих в главный туристический маршрут центральной России. В результате была достигнута договоренность, что график празднований будет выстроен по принципу эстафеты. Ее откроет Иваново, как самый молодой город на карте «Золотого кольца».

Дни городов Золотого кольца России

19 мая – Иваново

26 мая – Ярославль

12 июня – Переславль Залесский

15 июля – Углич

4 августа - Суздаль

25 августа – Ростов

26 августа – Кострома

2 сентября – Владимир

10 сентября – Сергиев Посад