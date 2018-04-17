Ивановцы стали больше заботиться о безопасности своей недвижимости

Жители Ивановской области стали активнее заботиться о безопасности своей недвижимости. Об этом свидетельствует статистика внесенных сведений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за 2016 - 2017 годы и за первый квартал 2018 года.

В 2016 году записей, принятых в уведомительном порядке о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, зафиксировано не было. В 2017 году в ЕГРН внесено 15 таких записей, в первом квартале 2018 года - 3.

Наиболее действенная и популярная запись, название которой говорит само за себя, - о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

В 2016 году сотрудники Росреестра оформили в ЕГРН 317 записей «о личном участии», в 2017 году – 1102, в первом квартале 2018 года – 232 записи.

По материалам Управления Росреестра по Ивановской области