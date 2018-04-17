Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел встречу с краеведами региона, в рамках которой участники обсудили реализацию культурно-просветительских проектов в год столетия Иваново-Вознесенской губернии.

Краеведы поделились с главой региона идеями проектов, приуроченных к столетию Иваново-Вознесенской губернии. В их числе – проект, посвященный истории дворянских родов, внесших значительный вклад в развитие ивановской земли, краеведческая конференция, посвященная 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Ивановский музей ситца совместно с промышленниками готовит проект по восстановлению производства тканей, которые выпускались иваново-вознесенскими фабриками, с принтами дореволюционного времени.

Завкафедрой истории России ИвГУ, доктор исторических наук, профессор Кирилл Балдин рассказал о работе над учебной краеведческой литературой. Станислав Воскресенский поддержал планы по переизданию учебника для девятиклассников «Ивановский край в истории Отечества». Станиславу Воскресенскому также презентовали изданные учеными книги об истории ивановского края, рассказали о накопленных ими материалах.

Глава региона отметил, что было бы неплохо собрать все работы на единой площадке – на электронном портале. По словам главы региона, в структурированном материале каждый сможет найти наиболее интересные для себя темы, в том числе о конструктивизме, ивановских фабрикантах, народных промыслах, иконописи, православии. Станислав Воскресенский подчеркнул, что такой формат может быть наиболее привлекательным для молодежи, послужит толчком к дальнейшему развитию краеведческих исследований в регионе.