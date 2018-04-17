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В Иванове отремонтируют и покрасят 50 остановочных павильонов

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В Иванове отремонтируют и покрасят 50 остановочных павильонов
Что еще планируется благоустроить на общегородских территориях
17.04.2018, 12:07
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В областном центре на общегородских территориях начались сезонные работы по благоустройству.

Как сообщили в мэрии, до конца мая планируется ремонт и покраска 120 скамеек, 200 урн, 6 подпорных стенок. К 17 апреля уже отремонтировано 40 лавочек в скверах «Городской», «Мастеров», на территории у Дворца искусств и набережной реки Уводи. Ведутся работы по покраске малых архитектурных форм по проспектам Ленина и Шереметевскому. В порядок приведены 45 лавочек и 52 урны на 10 объектах. Ведется ремонт подпорной стенки на проспекте Ленина на участке от улицы Батурина до улицы Демидова, в скверах «Якова Гарелина» и «Городской».

Кроме того, планируется выполнить ремонт и покраску 50 павильонов на остановках общественного транспорта на 15 улицах областного центра. К 17 апреля выполнена покраска 8 остановочных павильонов в полном объеме на Шереметевском проспекте и улице Карла Маркса, а на проспекте Ленина работы продолжаются на 11 остановках.

Три бригады общей численностью 30 человек ежедневно выходят на ручной сбор случайного мусора с обочин и газонов дорог. В среднем за один рабочий день уборка выполняется на 7-10 улицах общей площадью 21 000 кв.м. На сбор крупного мусора и мешков на улично-дорожной сети направляются два самосвала и два грузчика. По 15 адресам для предотвращения возникновения стихийных свалок на границах с частным сектором установлены и обслуживаются за счет городского бюджета бункеры-накопители (объемом 8 куб.м). Вывоз мусора из бункеров в весенний период производится ежедневно.

Как сообщили в управлении благоустройства, в 2018 году планируется выполнить обустройство газонов на площади 8000 кв.м., побелку 8277 единиц зеленых насаждений на территориях общего пользования. Работы уже начались. Цветочное оформление городских территорий запланировано на площади 2200 кв.м.

В областном центре согласно утвержденному графику производства работ идет уборка 22 мостов и путепроводов. Начаты работы по покраске мостов и путепроводов, которые планируется завершить до 25 мая.

Запланирована установка и замена ограничивающих пешеходных ограждений на проспектах Ленина, Шереметевском, улице 10-го Августа. Началась покраска ограждений на площади Революции, проспектах Ленина и Шереметевском, улицах 10-го Августа, Громобоя, Крутицкой, Красной Армии. Всего будет окрашено 2 994 м ограждений. Поводится также очистка от пыли и грязи водой 10 153 м барьерных ограждений на проспекте Ленина, улице Лежневской. В работах задействовано три бригады.

До 1 мая запланировано нанесение вертикальной дорожной разметки на бортовом камне на проспектах Ленина, Шереметевском, улице 10-го Августа общей протяженностью 12 000 м.

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