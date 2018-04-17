В Ивановской области спасли очередную партию рыбаков

В регионе в очередной раз пришлось спасать рыбаков, вышедших на хрупкий лед. Инцидент произошел вблизи села Соболево Юрьевецкого района. Местным спасателям поступило сообщение, что трое мужчин находятся на льдине и не могут самостоятельно перебраться на берег.

Сотрудники юрьевецкого поисково-спасательного отряда выехали на место происшествия на судне на воздушной подушке «МАРС-700», где и обнаружили трех мужчин, которые находились на хрупком льду. Подняв людей на борт судна, спасатели доставили горе-рыбаков на берег. Все трое от медицинской помощи отказались.

После спасения рыбаков с льдины сотрудники ПСО провели внеплановый рейд по берегу Волги около села Соболево, чтобы оповестить остальных рыбаков, находившихся на льду, об угрозе их жизни и здоровью. Многие рыбаки прислушались к предостережениям и покинули лед самостоятельно.

Источник: spas37.ru