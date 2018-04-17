Освободившийся из колонии кохомчанин пытался ногой задушить бывшую сожительницу

В полицию с заявлением обратилась 28-летняя жительница Кохмы. Женщина рассказала полицейским, что пришла в гости к бывшему сожителю, который только что освободился из мест лишения свободы. Во время распития спиртных напитков между бывшими гражданскими супругами внезапно возник конфликт. По словам заявительницы, во время ссоры 47-летний кохомчанин толкнул женщину на диван и наступил ногой на шею, при этом грозился, что лишит жизни.

В настоящее время подозреваемый в угрозе убийством задержан. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой, грабеж, угрозу убийством, приобретение и сбыт краденного имущества.

По факту криминального происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.